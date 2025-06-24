Korsel Selesai Bongkar Pengeras Suara Propaganda di Perbatasan Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Militer Korea Selatan telah menyelesaikan pembongkaran pengeras suara untuk siaran propaganda yang dipasang di sepanjang perbatasan antar-Korea.Pada Rabu (06/08) kementerian terkait mengatakan bahwa sekitar 20 pengeras suara permanen telah dibongkar pada Selasa (05/08) sore dan peralatan disimpan di unit-unit terkait.Pengumuman ini disampaikan sehari setelah militer memulai pembongkaran sebagai bagian dari upaya untuk meredakan ketegangan antar-Korea.Meskipun saat ini belum ada tanggapan dari Korea Utara, namun perhatian tertuju pada keputusan Korea Utara, apakah akan ikut membongkar pengeras suara miliknya yang menghadap ke selatan atau tidak.Militer menghentikan siaran pengeras suara yang ditujukan ke Utara pada 11 Juni, beberapa hari setelah pelantikan Presiden Lee Jae Myung.Sebagai tanggapan, Korea Utara menghentikan siaran pengeras suara miliknya yang ditujukan ke selatan.