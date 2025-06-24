Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Korsel Selesai Bongkar Pengeras Suara Propaganda di Perbatasan Antar-Korea

Write: 2025-08-06 15:05:23Update: 2025-08-06 15:11:18

Korsel Selesai Bongkar Pengeras Suara Propaganda di Perbatasan Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Militer Korea Selatan telah menyelesaikan pembongkaran pengeras suara untuk siaran propaganda yang dipasang di sepanjang perbatasan antar-Korea.

Pada Rabu (06/08) kementerian terkait mengatakan bahwa sekitar 20 pengeras suara permanen telah dibongkar pada Selasa (05/08) sore dan peralatan disimpan di unit-unit terkait.

Pengumuman ini disampaikan sehari setelah militer memulai pembongkaran sebagai bagian dari upaya untuk meredakan ketegangan antar-Korea.

Meskipun saat ini belum ada tanggapan dari Korea Utara, namun perhatian tertuju pada keputusan Korea Utara, apakah akan ikut membongkar pengeras suara miliknya yang menghadap ke selatan atau tidak.

Militer menghentikan siaran pengeras suara yang ditujukan ke Utara pada 11 Juni, beberapa hari setelah pelantikan Presiden Lee Jae Myung. 

Sebagai tanggapan, Korea Utara menghentikan siaran pengeras suara miliknya yang ditujukan ke selatan.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >