Ekonomi Samsung E&A Raih Proyek Desain Dasar Fasilitas LNG di Indonesia

Samsung E&A pada Rabu (06/08) memenangkan proyek desain dasar (Front End Engineering Design, FEED) untuk fasilitas gas alam cair (LNG) ramah lingkungan di Indonesia.



Proyek ini dilakukan di wilayah Saumlaki, Provinsi Maluku, Indonesia, dan akan mengolah gas alam yang dipasok dari ladang gas abadi untuk diproses menjadi LNG. Fasilitas ini dirancang untuk memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun serta 35 ribu barel kondensat per hari.



Proyek ini juga mencakup penangkapan emisi karbon yang dihasilkan selama proses produksi, yang kemudian disimpan di blok lepas pantai terdekat. Proyek ini telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional oleh pemerintah Indonesia.



Nilai kontrak Samsung E&A mencapai 26 juta dolar AS, dengan masa kontrak selama 13 bulan.



Samsung E&A akan menjalankan proyek ini secara bersama-sama dengan Adhi Karya, perusahaan konstruksi milik negara Indonesia, serta KBR Indonesia, anak perusahaan dari perusahaan energi asal Amerika Serikat, KBR.



Setelah pekerjaan desain dasar rampung, perusahaan asal Korea Selatan itu menargetkan untuk turut melanjutkan ke tahap rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (Engineering, Procurement, and Construction, EPC).