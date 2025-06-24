Presiden Lee Tinjau Calon Penerima Grasi Khusus Jelang Hari Kemerdekaan

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung dikabarkan sedang mempertimbangkan secara mendalam calon penerima grasi khusus pertama dari pemerintahan barunya.Menurut Kantor Kepresidenan pada Rabu (06/08), Presiden Lee memberikan grasi khusus dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Korea ke-80 yang akan jatuh pada 15 Agustus mendatang.Mengingat grasi ini merupakan yang pertama sejak Presiden Lee menjabat, kebijakan tersebut diperkirakan akan berfokus pada pemulihan ekonomi rakyat dan perlindungan terhadap kelompok rentan, dengan cakupan amnesti dan pemulihan hak dalam skala besar.Salah satu sorotan utama dari grasi khusus kali ini adalah sejauh mana kalangan politisi akan turut dimasukkan dalam daftar penerima.Presiden Lee diketahui belum memberikan arahan atau pedoman spesifik terkait kemungkinan dimasukkannya politisi dalam daftar grasi, termasuk siapa saja yang akan menerima pengampunan jika kelompok tersebut benar-benar disertakan.Apalagi, perhatian khusus kini tertuju pada kemungkinan pemberian grasi bagi mantan Ketua Partai Inovasi Nasional, Cho Kuk. Sejumlah kalangan masyarakat dan tokoh agama telah menyuarakan bahwa Cho merupakan korban penyalahgunaan kewenangan kejaksaan pada masa pemerintahan mantan Presiden Yoon Suk Yeol.Jika Komite Peninjau Grasi menetapkan daftar nama penerima grasi dan rehabilitasi pada 7 Agustus, Menteri Kehakiman Jeong Seong-ho akan mengajukan rekomendasi tersebut kepada Presiden Lee. Daftar final akan ditetapkan dalam rapat kabinet yang dijadwalkan pada 12 Agustus, setelah melalui proses peninjauan dan persetujuan.