LG CNS Bangun Pusat Data AI di Jakarta

Photo : YONHAP News

LG CNS mengumumkan pada hari Rabu (06/08) bahwa mereka akan membangun pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) di Jakarta, Indonesia dengan nilai proyek mencapai 1 triliun won. LG CNS menekankan bahwa ini merupakan pertama kalinya perusahaan Korea membangun pusat data AI di luar negeri.Proyek ini terwujud melalui perusahaan LG Sinar Mas Technology Solution, hasil kolaborasi antara LG CNS dan Sinar Mas Group, konglomerat terbesar ketiga di Indonesia.Proyek ini mencakup pembangunan pusat data berlantai 11 dengan kapasitas daya listrik sebesar 30 megawatt (MW), yang mampu menampung lebih dari 100.000 server sekaligus di Jakarta.Perusahaan pemilik proyek, Kuningan Mas Gemilang (KMG), berencana untuk memperluas total kapasitas daya hingga 220MW, menjadikannya pusat data terbesar di Indonesia.LG CNS menjelaskan bahwa proyek ini akan menggunakan solusi terintegrasi “One LG”, memanfaatkan teknologi pendingin dari LG Electronics dan solusi baterai dari LG Energy Solution untuk mendukung operasi pusat data.CEO LG CNS, Hyeon Shin-kyun, menekankan bahwa proyek ini sebagai pijakan supaya pihaknya bisa memperluas bisnis pusat data AI ke kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, serta ke pasar global lainnya.