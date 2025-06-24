Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Wisatawan China Mendapatkan Akses Bebas Visa Mulai 29 September

Write: 2025-08-06 17:00:42Update: 2025-08-06 17:04:32

Wisatawan China Mendapatkan Akses Bebas Visa Mulai 29 September

Photo : YONHAP News

Korea Selatan akan mulai memberikan pembebasan visa bagi wisatawan China mulai akhir bulan depan.

Kelompok wisatawan dari China akan diizinkan masuk tanpa visa mulai 29 September hingga 30 Juni untuk menghidupkan kembali ekonomi lokal, seiring dengan pemulihan kunjungan wisatawan internasional pasca-pandemi. 

Keputusan ini diambil dalam rapat tim tugas revitalisasi pariwisata pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Kim Min-seok pada Rabu (06/08).

China telah memperpanjang kebijakan bebas visa bagi warga Korea Selatan sejak November tahun lalu.

Selain itu, pemerintah mengatakan berencana memperluas cakupan pemeriksaan prioritas dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan imigrasi atau jalur cepat, bagi wisatawan asing yang berpartisipasi dalam konferensi internasional.

Pemerintah juga akan merevisi kriteria lembaga pariwisata medis untuk menarik pasien asing.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >