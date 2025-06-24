Korsel Catat Surplus Neraca Transaksi Berjalan 26 Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mencatat rekor surplus neraca transaksi berjalan pada Juni berkat kegiatan ekspor.Menurut data awal dari Bank Sentral Korea (BOK) pada Kamis (07/08), surplus tersebut mencapai 14,27 miliar dolar AS untuk bulan Juni, naik 1,17 miliar dolar AS dibandingkan tahun sebelumnya.Ini menandai surplus bulanan terbesar dan surplus selama 26 bulan berturut-turut. Korea Selatan mencatatkan surplus neraca berjalan setiap bulan sejak Mei 2023.Neraca barang mencatat surplus sebesar 13,16 miliar dolar AS pada Juni, yang merupakan surplus terbesar ketiga dalam catatan.Ekspor meningkat 2,3 persen secara tahunan menjadi 60,3 miliar dolar AS pada Juni, sementara impor naik 0,7 persen secara tahunan menjadi 47,2 miliar dolar AS.