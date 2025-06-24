Tarif Ekspor AS untuk Korsel Sebesar 15% Diterapkan 7 Agustus

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi memberlakukan tarif timbal balik terhadap Korea Selatan mulai 7 Agustus pukul 00.01 waktu AS.Dengan berlakunya tarif itu, seluruh barang yang diekspor dari Korea Selatan ke AS kini dikenakan tarif sebesar 15%.Sebelumnya, pada bulan April, Pemerintahan Trump telah menetapkan tarif dasar sebesar 10% terhadap seluruh negara mitra dagang. Maka, untuk Korea Selatan, tarif tersebut kini dinaikkan 5% menjadi 15% mulai Kamis (07/08) 13.00 waktu Korea.Tarif timbal balik itu tidak berlaku untuk barang-barang yang saat ini sudah dikenakan tarif khusus berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang Ekspansi Perdagangan AS. Barang-barang tersebut antara lain mencakup mobil, baja, aluminium, semikonduktor, dan produk farmasi. Beberapa di antaranya bahkan masih dalam proses penyelidikan untuk penerapan tarif lebih lanjut.Produk-produk teknologi informasi seperti semikonduktor dan ponsel pintar untuk sementara masih dapat diekspor tanpa dikenakan bea masuk tambahan karena masih dalam tahap penyelidikan awal oleh pemerintah AS.Sementara itu, untuk sektor otomotif, pemerintah Korea Selatan dan AS telah sepakat menurunkan tarif dari 25% menjadi 15% melalui negosiasi bilateral. Namun, tarif baru tersebut belum diberlakukan karena Presiden Trump belum mengeluarkan perintah eksekutif resmi.Adapun tarif sebesar 50% terhadap produk baja dan aluminium tetap diberlakukan karena negosiasi untuk menurunkannya belum mencapai kesepakatan.Kesepakatan tarif tersebut dicapai dalam pertemuan antara Wakil Perdana Menteri bidang Ekonomi Korea Selatan Koo Yun-cheol dan Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan dengan Presiden Trump di Gedung Putih pada 31 Juli lalu.Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati tarif balasan sebesar 15% dan penurunan tarif untuk produk otomotif Korea menjadi 15%. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hal yang perlu dirinci lebih lanjut terkait implementasi dan pelaksanaan teknis dari kesepakatan tersebut.Presiden Trump juga dijadwalkan akan mengumumkan tarif tambahan terhadap produk semikonduktor dan farmasi pada pekan depan.