Trump: Tarif Bea Masuk 100% Dikenakan pada Semikonduktor

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (06/08) mengumumkan bahwa pemerintahannya akan memberlakukan tarif sekitar 100% per produk terhadap semikonduktor.Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Trump dalam acara pengumuman rencana investasi fasilitas Apple di AS yang digelar di Gedung Putih. Ia mengatakan, pihaknya akan mengenakan tarif sekitar 100% terhadap semua chip dan semikonduktor yang masuk ke AS.Trump juga menambahkan bahwa tarif tersebut tidak akan dikenakan jika pabrik semikonduktor dibangun di dalam wilayah AS.Semikonduktor merupakan produk ekspor Korea Selatan terbesar kedua ke AS setelah otomotif. Oleh karena itu, kebijakan itu diperkirakan akan berdampak cukup besar terhadap perekonomian Korea Selatan.Namun, pada acara tersebut, Presiden Trump tidak menyebutkan secara spesifik kapan tarif terhadap semikonduktor tersebut akan mulai diberlakukan.Sehari sebelumnya, dalam wawancaranya dengan CNBC, Presiden Trump menyatakan bahwa ia berencana mengumumkan tambahan tarif per produk "sekitar minggu depan," dengan menyebut semikonduktor dan produk farmasi sebagai target utama.Dengan demikian, kemungkinan pengumuman resmi terkait tarif semikonduktor akan dilakukan paling cepat minggu depan.