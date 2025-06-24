Photo : YONHAP News

Pemain sepak bola asal Korea Selatan, Son Heung-min resmi bergabung ke Los Angeles FC (LAFC).Son menandatangani kontrak hingga tahun 2027, dengan opsi perpanjangan yang memungkinkan dirinya tetap mengenakan seragam LAFC hingga Juni 2029.LAFC menjelaskan bahwa Son akan didaftarkan sebagai "Designated Player" yang tidak terikat pada batas gaji hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak hingga 2028 serta tambahan opsi lanjutan hingga Juni 2029.Son akan mengenakan nomor punggung 7, nomor yang juga dikenakannya selama bermain untuk Tottenham Hotspur di Liga Inggris.Upacara perkenalan resmi digelar di Stadion BMO, markas LAFC di Los Angeles, pada Kamis (07/08) pukul 06.00 pagi waktu Korea Selatan. Dalam sambutannya, Son mengatakan bahwa dirinya datang ke LAFC untuk meraih gelar juara dan ingin dikenang sebagai legenda klub itu.Son juga mengungkapkan bahwa komunitas Korea Selatan di Los Angeles memiliki peran penting dalam keputusannya untuk memilih LAFC. Kemudian Son menjanjikan bahwa dirinya akan membanggakan warga Korea Selatan.Son akan segera menjalani debutnya di Major League Soccer setelah proses administrasi selesai.