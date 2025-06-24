Menlu Korsel dan Vietnam Bahas Penguatan Hubungan Bilateral

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun mengadakan percakapan via telepon dengan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Vietnam, Bui Thanh Son pada Rabu (06/08).Dalam pembicaraan perdana setelah Cho dilantik, keduanya bertukar pandangan mengenai penguatan hubungan bilateral serta situasi regional dan global.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Menteri Cho menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah Vietnam terhadap kunjungan utusan khusus Presiden Lee Jae Myung baru-baru ini.Ia juga mengajak untuk mendorong pertukaran tingkat tinggi dan mempererat komunikasi serta memperkuat kerja sama di tingkat kawasan dan internasional.Menteri Son menyatakan bahwa Vietnam memandang Korea Selatan sebagai mitra inti yang dapat dipercaya. Ia juga meminta hubungan kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara terus dikembangkan secara aktif, termasuk dalam bidang pertukaran tingkat tinggi, kerja sama ekonomi, dan ilmu pengetahuan serta teknologi.Menteri Vietnam itu juga menyampaikan harapannya agar pertemuan tingkat tinggi APEC yang akan diselenggarakan di Gyeongju pada Oktober mendatang berjalan sukses. Ia juga mengungkapkan niatnya untuk segera bertemu langsung dengan Menlu Cho untuk membahas lebih lanjut tentang upaya pengembangan hubungan bilateral kedua negara.