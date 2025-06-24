Samsung Produksi Chip Apple Generasi Baru di Pabrik AS

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics telah menandatangani kesepakatan dengan Apple untuk memproduksi chip generasi terbaru Apple di pabrik semikonduktor milik Samsung yang berlokasi di Austin, Texas, Amerika Serikat.Dalam keterangan media yang dirilis hari Kamis (07/08), Apple mengumumkan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan Samsung untuk mengembangkan teknologi manufaktur chip inovatif terbaru yang bisa digunakan secara global. Pengembangan teknologi chip akan dilakukan di pabrik semikonduktor Samsung di AS.Apple menambahkan bahwa dengan lebih dulu menerapkan teknologi ini di AS, chip yang diproduksi bisa lebih optimal, mulai dari efisiensi daya dan performa tinggi untuk berbagai produk Apple, termasuk iPhone yang dikirim ke seluruh dunia.Dunia industri memperkirakan bahwa chip yang diproduksi oleh Samsung kemungkinan besar adalah sensor gambar (CIS) yang akan digunakan dalam iPhone generasi berikutnya.Sensor gambar Samsung yang dikenal dengan merek ‘ISOCELL’ dirancang oleh divisi System LSI dan akan diproduksi di pabrik Austin yang telah beroperasi sejak 1998 sebagai salah satu pusat produksi semikonduktor utama milik Samsung.Saat ini, Samsung memasok sensor ISOCELL tidak hanya untuk perangkatnya sendiri seperti seri Galaxy, tetapi juga untuk produsen smartphone asal China seperti Xiaomi, Vivo, dan Motorola.Keputusan Apple untuk berkolaborasi dengan Samsung dipandang sebagai bagian dari strategi relokasi produksi ke AS sekaligus upaya diversifikasi rantai pasok global. Langkah ini juga dianggap sebagai strategi mengurangi ketergantungan pada satu pemasok tunggal.Hingga kini, Apple telah memasok semua sensor gambar untuk iPhone dari Sony Jepang. Pada tahun lalu, Sony menguasai lebih dari 50% pangsa pasar sensor gambar global, sementara Samsung menempati posisi kedua dengan pangsa sebesar 15,4%.