Seorang Warga Korut Membelot melalui Perairan Netral Sungai Han

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS), Kamis (07/08) mengumumkan bahwa pihaknya telah mengamankan seorang pria warga Korea Utara pada tanggal 31 Juli lalu dan menyerahkannya kepada instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut.Menurut JCS, pria tersebut pertama kali terdeteksi di wilayah netral Sungai Han, kemudian dipantau dan dilacak sebelum diamankan.Pria Korea Utara tersebut dilaporkan ditemukan di perairan dekat Pulau Gyodong di wilayah perairan lepas pantai Incheon, Kabupaten Ganghwa.Pihak militer menyatakan bahwa tidak ditemukan pergerakan mencurigakan dari militer Korea Utara pada saat kejadian.Pria tersebut dilaporkan menyatakan keinginannya untuk membelot ke Korea Selatan pada saat ia diamankan.Pembelotan warga Korea Utara itu menjadi kasus kedua pada Pemerintahan Lee Jae Myung, setelah seorang pria melintasi Garis Demarkasi Militer (MDL) di sektor barat daya Korea pada 3 Juli lalu.