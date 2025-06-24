Tim Penasihat Khusus Menunda Penangkapan Setelah Yoon Melawan

Photo : YONHAP News

Tim penasihat khusus menunda upaya pemanggilan paksa mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang sedang ditahan untuk diperiksa pada Kamis (07/08). Tim penasihat khusus khawatir Yoon akan cedera karena terus melawan saat akan ditangkap.Tim penasihat khusus Min Joong-ki mengumumkan keputusan tersebut dalam siaran pers sekitar dua jam setelah tiba di Pusat Penahanan Seoul di Provinsi Gyeonggi.Tim bersama petugas pusat penahanan mulai memaksa Yoon sekitar pukul 08.25 pagi, namun Yoon melawan dengan terus melawan dengan keras sehingga dikhawatirkan seseorang dapat terluka dalam upaya penahanan tersebut. Operasi penahanan dihentikan sekitar pukul 09.40 pagi.Upaya pertama pekan lalu juga gagal, karena Yoon dilaporkan menolak penangkapan dengan berbaring di lantai sel tahanannya hanya mengenakan pakaian dalam.Surat perintah penangkapan untuk Yoon berlaku hingga Kamis malam.Tim Min mungkin mempertimbangkan untuk mengajukan surat perintah baru, atau mengirim Yoon ke pengadilan tanpa interogasi langsung jika penangkapannya dianggap tidak mungkin.