Politik

Latihan Militer Gabungan UFS Digelar 18-28 Agustus

Write: 2025-08-07 14:14:05Update: 2025-08-07 14:15:31

Photo : KBS News

Korea Selatan dan Amerika Serikat akan menggelar latihan militer gabungan tahunan Ulchi Freedom Shield (UFS) untuk memperkuat kesiapan pertahanan bersama mulai tanggal 18-28 Agustus mendatang.

Kedua negara akan melaksanakan latihan pos komando berbasis simulasi (CPX) serta latihan lapangan (FTX) dalam periode tersebut.

Dalam konferensi pers bersama yang digelar di Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Kamis (07/08), kedua pihak menegaskan bahwa latihan UFS merupakan latihan pertahanan bersifat tahunan. 

Latihan UFS dirancang dengan memasukkan skenario yang realistis berdasarkan pelajaran dari dinamika peperangan modern untuk meningkatkan kemampuan respons dan kesiapan operasi gabungan lintas domain oleh kedua negara sekutu.

Latihan itu juga mencakup koordinasi lintas instansi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan respons nasional dalam situasi darurat, termasuk pengelolaan krisis, perlindungan warga sipil, serta penguatan kemampuan menghadapi ancaman siber.

Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC) yang menyambut peringatan 75 tahun pendiriannya akan melibatkan negara-negara anggotanya dalam latihan tersebut. 

Sementara itu, Komisi Pengawas Negara Netral akan memantau pelaksanaan latihan untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian gencatan senjata.
