Usai Penetapan Tarif, Perusahaan Korsel Perkuat Kolaborasi dengan Mitra AS

Photo : YONHAP News

Tarif timbal balik yang dikenakan Pemerintahan Trump diberlakukan mulai Kamis (07/08) pukul 13.01 waktu Korea Selatan. Di tengah kebijakan ini, perusahaan-perusahaan Korea Selatan justru semakin memperkuat kolaborasi dengan perusahaan Amerika Serikat.Samsung Electronics akan memproduksi chip generasi terbaru Apple di pabrik semikonduktor milik Samsung yang berlokasi di Austin, Texas, AS.Apple mengumumkan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan Samsung untuk mengembangkan teknologi manufaktur chip baru yang akan digunakan secara global untuk pertama kalinya.Dunia industri memperkirakan bahwa chip itu adalah sensor gambar (CIS) yang akan digunakan dalam iPhone generasi berikutnya.Apple memilih Samsung sebagai mitra dinilai sebagai strategi untuk memperluas produksi di dalam negeri AS serta untuk mendiversifikasi rantai pasokan global. Sebelumnya, Apple hanya mengandalkan Sony dari Jepang untuk seluruh pasokan sensor gambar bagi iPhone.Sementara itu, Hyundai Motor Company juga mempercepat kerja samanya dengan perusahaan AS. Hyundai telah menjalin kesepakatan dengan General Motors (GM) untuk bersama-sama mengembangkan lima model kendaraan, yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2028.Model kendaraan tersebut mencakup empat jenis kendaraan untuk pasar Amerika Latin dan satu kendaraan van listrik untuk pasar Amerika Utara.Kedua perusahaan menargetkan produksi dan penjualan lebih dari 800.000 unit per tahun setelah produksi massal dimulai. Biaya pengembangan kendaraan dan kerja sama lainnya akan ditanggung bersama.Hyundai dan GM berharap kerja sama mereka akan menghemat biaya pengembangan platform dan memberikan keuntungan finansial dalam jangka panjang.Mulai Kamis (07/08), tarif untuk seluruh barang ekspor Korea Selatan ke AS naik dari 10% menjadi 15%, dan diberlakukan saat barang melewati bea cukai di AS.