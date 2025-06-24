Politikus Utama Vietnam Jadi Tamu Negara Pertama bagi Pemerintahan Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan atas undangan Presiden Lee Jae Myung.Sekjen To Lam akan menjadi tamu negara pertama bagi pemerintahan Lee Jae Myung.Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kang Yu-jung dalam konferensi pers yang digelar Kamis (07/08) menuturkan bahwa kunjungan Sekjen To Lam ke Seoul berlangsung selama tiga hari, 10-13 Agustus.Presiden Lee akan menggelar pertemuan tingkat tinggi dan jamuan makan malam kenegaraan bersama To Lam pada tanggal 11 Agustus.Menurut Kang, kedua pemimpin akan membahas berbagai isu strategis masa depan, tidak hanya di bidang politik, keamanan, perdagangan, dan investasi, tetapi juga dalam sektor infrastruktur nasional seperti energi nuklir, kereta cepat, kota pintar, serta kerja sama dalam pengembangan sains, teknologi, dan sumber daya manusia.Ia juga menekankan bahwa Vietnam adalah mitra strategis komprehensif Korea Selatan dan mitra penting dalam kerja sama Korea Selatan dengan ASEAN.Ia berharap melalui kunjungan kenegaraan tersebut, kedua negara dapat mengukuhkan tekad untuk memperkuat hubungan Korea Selatan dan Vietnam ke arah yang lebih visioner dan saling menguntungkan, sekaligus memperdalam kerja sama dengan ASEAN secara keseluruhan.