Trump Bebaskan Tarif Semikonduktor untuk Perusahaan yang Membangun Pabrik di AS

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick, menyatakan bahwa selama masa jabatan Presiden Donald Trump, pengecualian tarif untuk produk semikonduktor akan diberikan hanya kepada perusahaan yang berkomitmen membangun fasilitas produksi di AS dan menepati janji tersebut.Pernyataan Lutnick disampaikan dalam wawancara dengan Fox Business pada Kamis (07/08). Menurut menteri perdagangan tersebut, Presiden Trump menegaskan bahwa perusahaan yang membangun pabrik di Amerika Serikat akan dibebaskan dari tarif, sedangkan yang tidak berinvestasi di AS akan dikenai tarif sebesar 100 persen.Trump juga akan mengizinkan perusahaan mengimpor chip tanpa tarif selama pabrik masih dalam tahap pembangunan, mendaftarkannya ke Kementerian Perdagangan sehingga mendapatkan pengawasan dalam proses pembangunan dari awal hingga selesai. Perusahaan diminta berkomitmen membangun pabrik di AS selama masa jabatan Trump.Ia pun berulang kali menegaskan bahwa pembangunan pabrik di Amerika Serikat harus benar-benar dilakukan dan diawasi.Mengacu pada pernyataan Menteri Lutnick, Samsung Electronics dan SK Hynix yang masing-masing berinvestasi dalam proyek semikonduktor di Texas dan Indiana, diperkirakan akan mendapat pengecualian dari tarif semikonduktor 100 persen yang diumumkan Presiden Trump pada Rabu (06/08).