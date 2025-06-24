Menhan Korsel dan Jepang Sepakat Lanjutkan Kerja Sama Bilateral Bidang Pertahanan

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani melalui konferensi video untuk membahas kerja sama bilateral di bidang pertahanan serta keamanan regional.Kementerian Pertahanan di Seoul pada Kamis (07/08) menyampaikan bahwa menteri Ahn mengimbau pentingnya koordinasi erat antara kedua pihak dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik dan krisis keamanan kompleks yang dihadapi bersama.Ahn juga menyatakan harapannya untuk melanjutkan kerja sama keamanan bilateral dan trilateral dengan Amerika Serikat, bertepatan dengan peringatan 60 tahun normalisasi hubungan Seoul dan Tokyo tahun ini.Menanggapi hal itu, Menteri Nakatani menekankan bahwa Korea Selatan merupakan mitra Jepang dalam menangani berbagai tantangan global, sekaligus tetangga yang berperan penting yang bekerja sama. Ia pun sepakat untuk melanjutkan kerja sama keamanan bilateral maupun trilateral dengan AS.Kedua menteri sepakat akan bertemu secara tatap muka secepatnya guna melanjutkan pembahasan mendalam mengenai pertukaran dan kerja sama pertahanan Korea Selatan dan Jepang.