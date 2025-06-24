Menkes Korsel Libatkan Publik, Tenaga Medis dan Pakar untuk Reformasi Pelayanan Kesehatan

Photo : YONHAP News

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, Jeong Eun-kyeong, meminta maaf kepada para pasien dan masyarakat atas keresahan serta ketidaknyamanan yang dialami akibat reformasi pelayanan kesehatan yang buntu selama satu setengah tahun.Dalam pertemuan dengan kelompok masyarakat dan para pasien pada Kamis (07/08), Jeong memprioritaskan pemulihan kepercayaan publik dan komunitas medis. Ia juga berjanji memperkuat layanan medis regional, esensial, dan publik dengan berfokus pada dialog dengan masyarakat.Ia juga berjanji akan menerapkan kebijakan untuk melindungi hak dan keselamatan pasien, serta berupaya maksimal menyusun rencana reformasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada kepentingan publik.Meski kesulitan dalam menyelesaikan sengketa terkait reformasi tersebut, Jeong akan berkonsultasi dengan melibatkan masyarakat, tenaga medis, dan pakar supaya mencegah konflik serupa terulang kembali.