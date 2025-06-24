Korsel Atur Strategi Perdagangan Usai Negosiasi Tarif dengan AS

Photo : YONHAP News

Kepala Badan Negosiasi Perdagangan di Kementerian Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo menyatakan akan menata kembali strategi perdagangan setelah negosiasi tarif antara Korea Selatan dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan.Yeo menyampaikan komitmen tersebut dalam rapat Dewan Penasihat Kebijakan Perdagangan yang digelar hari Kamis (07/08). Yeo menyebutkan meski tantangan besar berupa negosiasi tarif sudah dilewati, namun situasi yang serius masih terus berlanjut. Salah satunya adalah lingkungan perdagangan global kini memasuki 'new normal,' yaitu proteksionisme berbasis pasar dan teknologi yang semakin berkembang.Yeo akan memanfaatkan kesepakatan tarif antara Korea Selatan dan AS sebagai momentum untuk merombak strategi perdagangan secara fundamental. Rencananya, pemerintah akan memaksimalkan kapasitas kebijakan perdagangan agar perusahaan dapat beradaptasi dengan tatanan perdagangan baru, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan peluang.Lebih lanjut dikatakan, pemerintah akan melaksanakan langkah dukungan lanjutan bagi sektor bisnis yang rentan, serta menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang untuk diversifikasi jaringan perdagangan dan memperkuat daya saing industri.