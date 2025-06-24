KTT Perdana Presiden Lee dan Trump Berpotensi Digelar pada 25 Agustus

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung diperkirakan akan melanjutkan sejumlah agenda diplomatik setelah kembali dari liburan yang berakhir hari Jumat (08/08). Terlebih lagi, Korea Selatan dan Amerika Serikat tengah mengkoordinasikan rincian jadwal KTT kedua negara yang kemungkinan besar akan diadakan pada 25 Agustus atau 82 hari setelah Presiden Lee dilantik.Pembahasan pertemuan KTT Seoul dan Washington diperkirakan memasuki tahap akhir. Selain jadwal, agenda KTT juga tengah dibahas. Detail negosiasi tarif, termasuk kesepakatan mengenai investasi ke AS senilai 350 miliar dolar AS diperkirakan akan menjadi topik pembicaraan utama.Selain itu, isu modernisasi aliansi, termasuk perubahan peran pasukan AS di Korea Selatan dan peningkatan anggaran tambahan pertahanan akan dibahas secara langsung.Presiden Lee berpotensi besar akan melakukan kunjungan ke AS selama tiga hingga empat hari. Setelah itu, diperkirakan Presiden Lee juga berencana untuk menggelar KTT Korea Selatan dan Jepang, setelah kunjungannya ke AS.Sebelum KTT Korea Selatan dan AS, pada 10 Agustus mendatang, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan. Kunjungan ini akan menjadi yang pertama oleh kepala negara asing sejak pemerintahan Lee dilantik.Presiden Lee dalam wawancara terbaru dengan media Vietnam, menekankan bahwa Vietnam merupakan mitra penting bagi perdamaian di Semenanjung Korea.