Greer: WTO Tak Lagi Relevan, AS Ubah Tatanan Dagang Dunia

Photo : YONHAP News

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan bahwa era Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menguntungkan China telah berakhir dan kini saatnya memulai "Giliran Trump."Pernyataan itu disampaikan sehari setelah tarif antara 10 hingga 50 persen yang menyasar 90 negara di seluruh dunia, mulai berlaku. Dalam artikelnya di New York Times pada Jumat (08/08), Greer yang memimpin kebijakan perdagangan menyatakan bahwa dunia sedang menyaksikan dimulainya “Giliran Trump.”Rangkaian negosiasi dagang dengan berbagai negara dimulai pada 2 April lalu. Tarif ini pun merombak tatanan perdagangan dunia.Greer pun berpendapat bahwa WTO tidak bisa dipertahankan dan bahkan menyatakan bahwa sistem ini telah berakhir.Dalam tatanan perdagangan baru, investasi Korea Selatan dan Eropa di AS dinilai akan mempercepat proses reindustrialisasi AS. Korea Selatan juga diharapkan membantu menghidupkan kembali industri galangan kapal Amerika yang melemah akibat persaingan dari China dan negara lain.Greer menambahkan, meski belum genap 130 hari sejak “Giliran Trump” dimulai, sistem ini masih terus dibangun dan belum selesai. Ia pun mengisyaratkan bahwa negosiasi dengan memanfaatkan tarif sebagai daya tawar akan terus berlanjut ke depan.