Korsel-AS Sepakat Revisi Aturan Pembangunan Kapal Perang Amerika

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat untuk merevisi Undang-Undang Byrnes-Tollefson di AS yang membatasi pembangunan kapal perang Angkatan Laut AS hanya dilakukan di galangan kapal dalam negeri.Badan Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan (DAPA) pada Jumat (08/08) menyatakan bahwa Wakil Direktorat Jenderal DAPA Kang Hwan-seug dan Asisten Menteri Angkatan Laut AS untuk Riset, Pengembangan, dan Akuisisi, Jason Potter, mengadakan pembicaraan di Washington pada Rabu (06/08). Pertemuan dilakukan setelah negosiasi tarif kedua negara yang membahas kerja sama perkapalan.DAPA menyampaikan bahwa kedua pihak membahas kerja sama bilateral di bidang pembangunan kapal perang, serta program pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan (MRO).Kedua pihak juga mengakui perlu merevisi Amandemen Byrnes-Tollefson yang melarang pembangunan kapal perang AS di luar negeri, dan sepakat membentuk kelompok kerja tingkat teknis untuk membahas detailnya.Pihak Korea Selatan sejak lama menyerukan agar undang-undang tersebut perlu direvisi untuk mempermudah kerja sama bilateral di bidang pembangunan kapal.Dalam pertemuan tersebut, Wakil Dirjen Kang menyampaikan kepada pihak AS bahwa Korea Selatan, sebagai sekutu kuat AS, merupakan mitra terbaik dalam kerja sama perkapalan. Dia juga mengusulkan kerja sama erat dengan galangan kapal Korea yang berteknologi konstruksi kapal perang berkelas dunia dan mampu membangun berbagai model kapal.