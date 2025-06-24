Korut Terdeteksi Renovasi Eksterior Gedung Reaktor Nuklir Yongbyon

Photo : YONHAP News

Citra satelit komersial menangkap visual bahwa Korea Utara telah memperbarui tampilan luar gedung reaktor di fasilitas nuklir Yongbyon.Media asal Amerika Serikat yang berfokus pada Korea Utara, 38 North, melaporkan bahwa hasil analisis citra satelit komersial yang diambil antara Februari hingga Juli tahun ini menunjukkan adanya renovasi eksterior pada reaktor berkapasitas 5 megawatt di kompleks fasilitas nuklir di Yongbyon, Provinsi Pyongan Utara.Sebelumnya, foto satelit menujukkan gedung reaktor yang telah lama terbengkalai, dengan atap dan dinding luar berkarat serta tertutup debu. Namun, foto terbaru memperlihatkan bangunan itu dalam kondisi bersih.Menurut 38 North, pekerjaan renovasi dan perluasan fasilitas nuklir Yongbyon dimulai pada 2022, namun saat itu tidak terdeteksi adanya aktivitas pada gedung reaktor.Sejak akhir musim semi tahun ini diperkirakan dinding luar dan atap bangunan reaktor diperbaiki, bahkan atap bangunan di sekitarnya juga tampak baru dipasang.Media tersebut mencatat bahwa air panas yang digunakan sebagai pendingin terus dibuang ke Sungai Kuryong, sehingga mengindikasikan reaktor tersebut tetap beroperasi selama periode perbaikan eksterior.