Korsel Perkuat Kemitraan Manufaktur dengan AS

Photo : YONHAP News

Kepala Perunding Perdagangan di Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan, Yeo Han-koo berkomitmen untuk memperkuat kemitraan manufaktur antara Korea Selatan dan AS di sektor industri strategis seperti perkapalan, otomotif, semikonduktor, baterai, bioteknologi, dan pembangkit listrik tenaga nuklir.Yeo bertemu dengan pejabat senior sejumlah perusahaan AS yang berinvestasi di Korea Selatan di Kamar Dagang Amerika Serikat di Korea (AmCham), Yeouido, Seoul pada Jumat (08/08) untuk membagikan hasil negosiasi tarif Korea Selatan dan AS dan mendengarkan berbagai kendala yang mereka hadapi.Yeo memaparkan bahwa kesepakatan tarif Korea Selatan dan AS telah menghilangkan ketidakpastian ekspor jangka pendek bagi perusahaan Korea Selatan, sekaligus memastikan kondisi persaingan yang tidak merugikan dibandingkan negara-negara utama lainnya.Ia menambahkan, terkait hambatan non-tarif yang terus disuarakan perusahaan AS, pihaknya akan mengoperasikan “US Help Desk” untuk secara aktif mendengarkan keluhan dan kendala perusahaan, serta mencari solusi.Yeo mengungkapkan bahwa, melalui langkah tersebut, pihaknya akan secara aktif mendukung perusahaan asing di Korea Selatan, agar dapat berinvestasi dalam lingkungan yang lebih baik.