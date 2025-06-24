Transaksi Digital jadi Sistem Pembayaran Utama di Pyongyang, Korut

Photo : YONHAP News

Transaksi digital telah menjadi salah satu metode pembayaran yang paling populer di Pyongyang, Korea Utara.Harian Choson Sinbo, media resmi Persatuan Warga Korea di Jepang, pada Kamis (07/08) mengabarkan bahwa layanan pembayaran digital melalui ponsel yang tengah berkembang pesat di seluruh dunia, kini juga menjadi arus utama di Pyongyang.Media itu menambahkan, kini jarang terlihat penduduk yang membayar barang atau jasa dengan uang tunai di fasilitas perdagangan dan layanan jasa di Pyongyang.Sistem pembayaran digital di Korea Utara dikenal dengan sebutan “dompet elektronik.” Layanan ini tidak hanya digunakan untuk pembayaran di restoran dan toko, tetapi juga untuk membayar tarif transportasi umum maupun mengisi ulang pulsa ponsel.Selain itu, Choson Sinbo melaporkan bahwa sebuah lembaga yang diduga sebagai bank digital, bernama 'Bank Digital Hwawon,' dibuka pada Oktober tahun lalu.Menurut media itu, bank tersebut telah memasang mesin ATM di berbagai lokasi publik, seperti pusat perbelanjaan besar, rumah sakit, dan apotek di Pyongyang maupun daerah lain.Dilaporkan pula bahwa jumlah penggunanya terus meningkat, dan warga dapat melakukan setor tunai, penarikan, transfer, pengecekan saldo, serta mengisi ulang saldo dompet digital melalui ATM.Otoritas Korea Utara diyakini berinvestasi dalam perluasan pembayaran digital dengan tujuan memperkuat kendali ekonomi dan sosial dari Partai Buruh, karena berbeda dengan uang tunai, transaksi digital dapat dilacak 100 persen.