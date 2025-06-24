Jumlah Pasien COVID-19 Meningkat Dua Kali Lipat dalam Satu Bulan

Photo : YONHAP News

Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit di Korea Selatan meningkat dua kali lipat dalam empat pekan terakhir. Hal ini mendorong otoritas untuk mendesak masyarakat untuk mematuhi langkah-langkah pencegahan.Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) menyatakan bahwa antara 27 Juli dan 2 Agustus, 220 orang yang terinfeksi virus dirawat di 221 fasilitas medis.Kini terdapat 3.526 pasien yang dirawat di rumah sakit, 60 persen di antaranya berusia 65 tahun ke atas.Jumlah pasien meningkat secara bertahap. Empat minggu sebelumnya terdapat 101 pasien dan kemudian naik menjadi 103 pasien di tiga minggu lalu.Komisaris KDCA Lim Seung-kwan memprediksi tren ini akan berlanjut hingga Agustus karena musim liburan musim panas dan kecenderungan orang untuk tinggal di dalam ruangan untuk menghindari panas.Lembaga negara tersebut menyarankan agar mereka yang berisiko tinggi, seperti orang tua, orang dengan sistem kekebalan lemah, dan siapa pun yang bekerja atau mengunjungi fasilitas berisiko tinggi, untuk memakai masker.