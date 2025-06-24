Presiden Lee Kirim Delegasi ke Indonesia untuk Perkuat Hubungan Bilateral

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung akan mengirimkan delegasi ke Indonesia pekan ini dalam upaya memperkuat hubungan bilateral.Juru bicara kepresidenan Kang Yu-jung mengumumkan pada Minggu (10/08) bahwa rombongan tersebut akan mengunjungi Indonesia dari Senin (11/08) hingga Rabu (13/08), dengan anggota parlemen Cho Jeong-sik dari Partai Demokrat Korea (DP) sebagai ketua delegasi.Kang mengatakan para utusan akan menyampaikan komitmen pemerintah Korea Selatan untuk memperdalam kemitraan strategis khusus antara kedua negara.Kedua pihak diperkirakan akan bertukar pandangan mengenai perluasan kerja sama di berbagai sektor utama, termasuk perdagangan, investasi, pertahanan, energi, dan transformasi digital.Sejak menjabat, Presiden Lee telah mengirimkan utusan diplomatik ke Uni Eropa, India, Kanada, Vietnam, dan sejumlah negara lain sebagai bagian dari upaya diplomasi global pemerintahannya.