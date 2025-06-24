Menyusul Korsel, Korut Juga Mulai Bongkar Pengeras Suara di Perbatasan Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Korea Utara mulai membongkar pengeras suara di sepanjang perbatasan antar-Korea, lima hari setelah Korea Selatan mencabut pengeras suara propagandanya sendiri dalam upaya meredakan ketegangan.Kepala Staf Gabungan (JCS) mengumumkan pada Sabtu (09/08) bahwa pihaknya mendeteksi aktivitas yang mengindikasikan Korea Utara sedang membongkar pengeras suara di sejumlah bagian wilayah perbatasan.JCS menyatakan akan terus memantau untuk memastikan apakah Korea Utara membongkar seluruh instalasi pengeras suara di sepanjang perbatasan.Korea Utara diketahui menempatkan pengeras suara di sekitar 40 lokasi, dengan laporan menunjukkan sebagian di antaranya telah dibongkar.Korea Selatan menghentikan siaran pengeras suara pada 11 Juni, tak lama setelah Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung menjabat dan menyelesaikan pencabutan seluruh 20 pengeras suara stasioner pada Selasa (05/08) lalu.Seoul sebelumnya kembali menyiarkan propaganda ke arah Korea Utara pada Juni tahun lalu, untuk pertama kalinya dalam enam tahun, sebagai balasan atas aksi Pyongyang yang mengirim balon berisi sampah melintasi perbatasan.Sebagai respons, Korea Utara memasang pengeras suara yang dilaporkan memutar suara-suara mengganggu, termasuk suara gesekan logam yang memekakkan telinga.