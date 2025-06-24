17 Divisi Militer di Korea Selatan Dibubarkan atau Digabung dalam 20 Tahun Terakhir Akibat Penurunan Personel

Photo : YONHAP News

Sebanyak 17 unit militer setingkat divisi di Korea Selatan telah dibubarkan atau digabung selama dua dekade terakhir akibat penurunan jumlah personel militer yang signifikan.Berdasarkan data militer yang diserahkan kepada anggota parlemen Choo Mi-ae dan dirilis pada Minggu (10/08), jumlah unit setingkat divisi turun dari 59 unit pada tahun 2006 menjadi hanya 42 unit saat ini.Jumlah pasukan Korea Selatan telah menurun dari 560 ribu personel pada 2019 menjadi 450 ribu personel per Juli 2025, sebagian besar karena tingkat kelahiran yang terus rendah.Para pakar memperingatkan bahwa angka ini masih 50 ribu lebih sedikit dari 500 ribu pasukan yang dianggap perlu untuk secara efektif menghalau ancaman dari Korea Utara.Angkatan darat menjadi pihak yang paling terdampak, dengan jumlah pasukan menyusut 100 ribu orang dalam enam tahun terakhir hingga kini berjumlah 200 ribu orang.Akibatnya, setiap divisi kini bertanggung jawab atas wilayah operasi yang lebih luas, sehingga memicu kekhawatiran akan berkurangnya efisiensi dan melemahnya kemampuan pertahanan.