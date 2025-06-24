Korsel dan Vietnam Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan Hingga 2030

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Tô Lâm di Seoul pada hari Senin (11/08). Kunjungan Sekjen Tô Lâm merupakan kunjungan kenegaraan luar negeri pertama bagi pemerintahaan baru Korea Selatan.Presiden Lee mengatakan bahwa Vietnam adalah negara tetangga yang sangat penting bagi Korea Selatan serta berharap agar pemerintah dua negara menjamin keamanan masyarakat dan dunia usaha.Sekjen Tô Lâm juga menyatakan bahwa dia merasa gembira karena menerima undangan kenegaraan pertama dari Korea Selatan. Dia berharap agar hubungan kemitraan yang strategis dan komprehensif terus berkembang di masa depan, serta berkontribusi pada perdamaian, keamanan, dan pengembangan regional dan global.Melalui KTT Korea Selatan dan Vietnam, diharapkan dua pemimpin bisa memperkuat hubungan bilateral melalui peningkatan kerja sama dan komunikasi dibidang keamanan dan diplomasi.Peningkatan kerja sama yang diharapkan berupa pencapaian volume perdagangan senilai 150 miliar dolar AS sampai tahun 2030, peningkatan kerja sama di bidang teknologi sains, energi, jaringan pasokan, dan lainnya.Kementerian dari dua negara akan menandatangani nota kesepahaman di berbagai bidang tersebut.Selain itu, Presiden Lee juga menggelar acara jamuan makan malam untuk Tô Lâm dengan menghadirkan 66 orang tokoh ternama di dunia politik, ekonomi, budaya Korea Selatan.Melalui KTT ini, Presiden Lee juga mulai melakukan kegiatan diplomasi untuk Asia Tenggara.