Korsel dan Jepang Perluas Lingkup Kerja Sama di Bidang Pertanian

Photo : YONHAP News

Menteri Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Song Mi-ryung mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Kehutanan, dan Perikanan Jepang Shinjirō Koizumi.Kedua pihak bertukar pandangan untuk beberapa bidang. Di bidang pertanian yang dibahas ialah peningkatan ekspor produk pertanian Korea Selatan ke Jepang dan pembukaan expo hortikultura internasional Jepang.Selain itu, keduanya juga bertukar pandangan mengenai budaya makanan Korea Selatan dan penyakit kesehatan yang ada di wilayah masing-masing.Menteri Song mengatakan bahwa dua negara memiliki struktur pertanian yang mirip, sehingga bisa meningkatkan daya saing melalui kerja sama yang praktis.Dia juga berharap agar pertemuan kali ini menjadi dinamika untuk memperluaskan lingkup kerja sama bidang pertanian antara dua negara.Pertemuan kedua menteri memiliki makna yang penting karena terakhir kali bertemu pada 2018 lalu. Pertemuan tersebut diadakan di sela pembukaan Pertemuan Menteri Pertanian antara Korea Selatan, China dan Jepang yang digelar di Incheon pada hari Senin (11/08).