Ekonomi

Nilai Ekspor Awal Agustus Menurun 4,3% Dibandingkan Tahun Lalu

Write: 2025-08-11 14:38:53Update: 2025-08-11 17:04:01

Nilai Ekspor Awal Agustus Menurun 4,3% Dibandingkan Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Badan Statistik Nasional Korea Selatan menyatakan bahwa nilai ekspor Korea Selatan mulai tanggal 1-10 Agustus tahun ini mencapai 14,7 miliar dolar Amerika. Angka tersebut menurun 4,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Namun, nilai ekspor rata-rata berdasarkan hari pekerjaan meningkat 9,3% dibandingkan tahun lalu yang mencatatkan 2,1 miliar dolar Amerika. 

Nilai ekspor semikonduktor, kapal, dan otomotif mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, namun ekspor produk petroleum, peralatan komunikasi nirkabel, dan lainnya mengalami penurunan. 

Porsi semikonduktor dari seluruh ekspor mencapai 26,5% dengan meningkat 3,9%. 

Nilai ekspor ke Vietnam dan Taiwan meningkat masing-masing sebesar 4,1% dan 47,4%.

Namun, nilai ekspor ke China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menurun masing-masing  10%, 14,2%, dan 34,8%.
