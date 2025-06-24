Jumlah Penonton Bisbol Profesional Tembus 9 Juta Orang

Photo : YONHAP News

Jumlah penonton pertandingan bisbol profesional musim reguler 2025 menembus sembilan juta orang.Organisasi Bisbol Korea (KBO) mengumumkan tanggal 8 Agustus lalu bahwa jumlah kumulatif untuk musim ini mencapai 9.076.699 orang termasuk 87.523 orang yang masuk ke lima stadion bisbol untuk 2025 Shinhan SOL Bank KBO League.Jumlah penonton per satu pertandingan untuk musim ini mencapai 17.191 orang, meningkat 16% dibandingkan musim sebelumnya.Khususnya, jumlah penonton untuk mendukung Samsung Lions menerobos 1,2 juta orang, serta jumlah penonton dari Lotte Giants, LG Twins, dan Doosan Bears juga melebihi 1 juta penonton.Selain itu, tiket untuk 248 dari 528 pertandingan yang digelar hingga 8 Agustus lalu habis terjual, dan tiket untuk pertandingan Hanhwa Eagles habis terjual sebanyak 46 kali.Perolehan ini menjadi kali kedua setelah tahun lalu, penonton bisbol profesional juga menerobos 9 juta orang. Tahun lalu, jumlah penonton mencetak sejarah olahraga Korea yang menerobos 10 juta orang. Sementara tahun ini, penonton bisbol diperkirakan melebihi 12 juta orang.