Rute Penerbangan Gimpo-Jeju Paling Populer di Global Tahun 2024 dengan 13 Juta Penumpang

Photo : YONHAP News

Penerbangan domestik Korea Selatan menjadi jalur penerbangan paling populer di seluruh dunia pada tahun 2024. Jalur penerbangan Gimpo-Jeju digunakan lebih dari 13 juta orang.Stasiun Penyiaran Amerika Serikat CNN melaporkan hal tersebut hari Sabtu (09/08), mengutip laporan data statistik penerbangan global 2024 yang diumumkan oleh Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional (IATA).Sembilan dari sepuluh rute yang paling sibuk di dunia, termasuk rute Gimpo-Jeju, berada di kawasan Asia-Pasifik. Sementara jalur penerbangan yang tersibuk di Amerika Utara adalah rute antara New York dan Los Angeles yang digunakan oleh 2,2 juta orang.Rute Barcelona-Palma de Mallorca di Spanyol menjadi rute yang paling banyak digunakan di Eropa dengan 2 juta penumpang, serta rute Bogota-Medellin adalah rute paling populer di Amerika Latin dengan 3,8 juta penumpang.Sementara, pangsa pasar penerbangan terbesar di dunia adalah Amerika Serikat dengan 876 juta orang penumpang, dan disusul oleh China, Inggris, dan Spanyol.