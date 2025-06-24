Korsel dan Vietnam Bangun Kemitraan Strategis

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menggelar Konferensi Tingkat Tinggi dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Tô Lâm di Seoul pada hari Senin (11/08). Usai pertemuan, kedua pemimpin mengumumkan untuk memperkuat hubungan kemitraan strategis dan komprehensif.Keduanya sepakat untuk mencapai volume perdagangan senilai 150 miliar dolar AS sampai tahun 2030 melalui kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.Selain itu, dua negara akan memperluaskan kerja sama di bidang pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, pembangunan kota baru di Bắc Ninh, Vietnam, dan lainnya.Korea Selatan dan Vietnam akan melakukan kerja sama untuk menggelar KTT APEC di Gyeongju, Korea Selatan pada tahun 2025 dan KTT APEC Phu Quoc Vietnam 2027.Presiden Lee dan Sekjen Tô Lâm menyamakan pandangan bahwa warga negara masing-masing yang tinggal di dua negara termasuk rumah tangga pernikahan campuran berfungsi sebagai jembatan untuk mengembangkan dua negara.Dua pihak akan mencari langkah kerja sama agar mereka menjalani kehidupan dengan stabil dan mendapatkan manfaat kesejahteraan di dua negara.