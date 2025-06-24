Korsel Mengungkapkan Kekhawatiran atas Langkah Israel untuk Menguasai Alih Gaza

Photo : YONHAP News

Korea Selatan telah mengungkapkan kekhawatiran serius atas potensi memburuknya krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, setelah Israel menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza.Dalam pernyataan pada Minggu (10/08), juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan Seoul secara konsisten mendukung solusi atas konflik antara Israel dan Palestina, dan menentang segala langkah yang menghalangi realisasinya.Juru bicara tersebut mengatakan Seoul dengan tegas mendesak semua pihak yang terlibat untuk melakukan segala upaya untuk melindungi warga sipil, termasuk mendeklarasikan gencatan senjata segera, membebaskan semua sandera, menjamin akses kemanusiaan, dan mematuhi hukum internasional.Pada Jumat (08/08), Israel mengizinkan operasi militer untuk menguasai Kota Gaza di bagian utara Jalur Gaza.Komunitas internasional mengecam langkah tersebut, dengan alasan hal itu akan memperburuk situasi kemanusiaan dan mengganggu upaya negosiasi solusi dua negara.