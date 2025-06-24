Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Menteri Pertanian Korsel, China, dan Jepang Bahas Keamanan Pangan

Write: 2025-08-11 15:55:09Update: 2025-08-11 17:06:21

Menteri Pertanian Korsel, China, dan Jepang Bahas Keamanan Pangan

Photo : YONHAP News

Menteri Pertanian Korea Selatan Song Mi-ryung bertemu dengan Menteri Pertanian China Han Jun, dan Menteri Pertanian Jepang Shinjiro Koizumi. Ketiganya bertemu dalam Pertemuan Menteri Keamanan Pangan APEC 2025, yang diadakan akhir pekan lalu di Incheon.

Dalam pertemuan trilateral, dalam pernyataan tertulis, kementerian pertanian korea selatan menyatakan ada sejumlah isu pangan yang dibahas, termasuk keamanan pangan, pertanian berkelanjutan, dan tanggapan terhadap penyakit hewan. Ketiganya juga membahas revitalisasi daerah pedesaan, kerja sama dalam sistem warisan pertanian global, dan kerja sama internasional.

Para menteri sepakat mengenai pentingnya kerja sama dan pertukaran informasi untuk merespons tantangan global di sektor pertanian, seperti perubahan iklim, serta untuk memerangi penyebaran penyakit hewan menular dan ketidakstabilan rantai pasokan.

Pertemuan ketiga pejabat negara dibidang pertanian ini terakhir kali dilakukan tujuh tahun lalu.
