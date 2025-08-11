Presiden Lee Ajak Vietnam Kontribusi pada Perdamaian di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung menyerukan kepada pemimpin tertinggi Vietnam, Tô Lâm untuk bergabung dalam upaya perdamaian di Semenanjung Korea.Lee menyampaikan ajakan tersebut pada Senin (11/08) dalam jamuan makan kenegaraan untuk Lâm di rumah tamu kenegaraan bekas kantor kepresidenan Cheong Wa Dae di Seoul. Ia menekankan bahwa tahun ini menandai peringatan bermakna 80 tahun kemerdekaan Korea dan Vietnam.Presiden Lee mengatakan pemerintahnya akan merespons secara tegas provokasi nuklir dan rudal Korea Utara bersama komunitas internasional, sambil berupaya melanjutkan kembali dialog antar-Korea yang terhenti dan membuka jalan menuju perdamaian serta koeksistensi di Semenanjung Korea melalui dialog dan kerja sama.Lee kemudian meminta Vietnam untuk bergabung dalam perjalanan tersebut.Pemimpin Vietnam itu mengatakan sejak kedua negara meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2022, hubungan bilateral semakin mendalam di semua bidang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.Lâm mengaitkan capaian tersebut dengan kerja keras kedua pemerintah serta kontribusi aktif dan signifikan dari para pelaku bisnis Korea Selatan dan Vietnam.