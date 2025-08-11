Photo : YONHAP News

Lagu “Golden” dari film animasi Netflix yang menjadi fenomena global, "KPop Demon Hunters" berhasil menempati posisi puncak Billboard Hot 100.Billboard pada Senin (11/08), dalam pratinjau tangga lagu utama yang akan dirilis, mengumumkan bahwa “Golden” yang dibawakan oleh grup K-Pop fiksi, HUNTR/X dalam film tersebut naik satu peringkat dari pekan sebelumnya dan berhasil menggeser “Ordinary” milik Alex Warren dari posisi pertama.Billboard mencatat bahwa “Golden” menjadi lagu kesembilan yang berasosiasi dengan K-Pop dan berhasil menaklukkan Hot 100, serta menjadi yang pertama dibawakan oleh vokalis utama perempuan.Hot 100 merupakan tangga lagu yang memeringkat lagu paling populer di Amerika Serikat (AS) dari semua genre, berdasarkan data streaming, pemutaran radio, dan penjualan.Sebelumnya, grup BTS serta para anggotanya, Jimin dan Jung Kook, menjadi satu-satunya artis K-Pop yang pernah menduduki posisi puncak tangga lagu tersebut.