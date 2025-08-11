Presiden Lee dan PM Belanda Bahas Kerja Sama Semikonduktor lewat Sambungan Telepon

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung berbicara melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof untuk membahas kerja sama bilateral.Juru bicara kepresidenan Kang Yu-jung pada Senin (11/08) mengatakan bahwa ini merupakan pembicaraan telepon pertama Lee dengan PM Belanda sejak ia menjabat.Dalam percakapan tersebut, Schoof menyampaikan harapan agar hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara semakin erat di bawah pemerintahan Lee.Menanggapi hal tersebut, Lee mengusulkan agar kedua negara, sebagai mitra strategis dan sekutu di bidang semikonduktor, menjaga komunikasi aktif di semua tingkatan guna mendorong kerja sama yang lebih substantif.Kedua pemimpin juga mencatat kemajuan signifikan dalam hubungan bilateral di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi, kecerdasan buatan, serta keamanan siber, dan sepakat untuk bekerja sama memperdalam pertukaran dan kolaborasi di berbagai bidang di masa depan.