Mantan Ibu Negara Korsel Hadir di Pengadilan untuk Jalani Sidang

Photo : YONHAP News

Mantan ibu negara Korea Selatan, Kim Keon-hee hadir di pengadilan untuk menjalani sidang yang akan menentukan apakah ia akan ditahan selama proses penyelidikan atas sejumlah dugaan korupsi dan kejahatan finansial.Kim tiba di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Selasa (12/08) pukul 09.26 waktu setempat untuk mengikuti sidang peninjauan penahanan yang dijadwalkan pada pukul 10.10.Ia memasuki gedung tanpa menanggapi pertanyaan wartawan terkait tuduhan terhadap dirinya.Hasil peninjauan pengadilan diperkirakan akan keluar pada Selasa sore atau Rabu (13/08) dini hari.Tim penasihat khusus Min Joong-ki mengajukan permintaan penahanan pada Kamis (07/08) pekan lalu, setelah memeriksa Kim atas dugaan keterlibatannya dalam skema manipulasi harga saham, campur tangan dalam pencalonan pemilu, serta menerima suap sebagai imbalan atas bantuan bisnis.