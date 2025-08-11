Jelang Latihan Gabungan Tahunan Korsel-AS, Korut Gelar Lomba Tembak Artileri Taktis

Photo : YONHAP News

Korea Utara dilaporkan menggelar lomba tembak bagi unit artileri taktis guna memperkuat kesiapan tempur.Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara pada Selasa (12/08) melaporkan bahwa subunit artileri taktis Tentara Rakyat Korea mengadakan lomba tembak sehari sebelumnya sesuai dengan rencana latihan tempur yang ditetapkan oleh Departemen Staf Umum militer.Langkah tersebut dilakukan ketika Korea Selatan dan Amerika Serikat dijadwalkan menggelar latihan gabungan tahunan Ulchi mulai Senin pekan depan hingga 28 Agustus.KCNA menyatakan tujuan lomba ini adalah untuk menyempurnakan kesiapan tempur dan kemampuan bertempur militer.Laporan itu menyebut para peserta berhasil menghantam dan menghancurkan target dalam waktu yang ditentukan dengan akurasi tinggi, serta menegaskan bahwa lomba ini sepenuhnya membuktikan kemampuan tempur militer yang kuat.KCNA menambahkan bahwa lomba tersebut menjadi ajang untuk menunjukkan tekad militer dalam menjaga keamanan dan sepenuhnya menahan apa yang mereka sebut sebagai “geng militer di wilayah perbatasan.”