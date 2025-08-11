Kepala Sun Medical Center Sun Seung-hoon Terima Penghargaan dari Pemerintah Indonesia

Photo : YONHAP News

Kepala Sun Medical Center, Sun Seung-hoon menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia. Penghargaan diberikan karena dokter Sun berkontribusi mengembangkan industri kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan.Pada hari Senin (11/08), Sun Medical Center menyampaikan bahwa Sun Medical Center mengambil bagian dalam seluruh proses pendirian 'Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center' yang dibuka di Denpasar, Bali, Indonesia pada bulan Juni lalu. Keterlibatannya meliputi perencanaan, konsultasi pembangunan, pengalaman pengelolaan rumah sakit, pendidikan petugas medis, pemilihan peralatan medis, dan lainnya.Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center dibangun melalui janji Presiden Indonesia untuk pemeriksaan kesehatan, operasi plastik, perawatan kulit, perawatan gigi untuk kecantikan, perawatan katarak, dan lainnya.Pusat kesehatan tersebut menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan Korea Selatan di Bali untuk pertama kali. Dokter khusus operasi plastik Korea Selatan dijadwalkan akan melakukan operasi di Bali pada bulan September mendatang.Dokter Sun Seung-hoon mengatakan bahwa pembukaan Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center bukan hanya prestasi oleh Sun Medical Center, melainkan hasil pengembangan layanan medis Korea Selatan. Pusat kesehatan tersebut diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan sistem medis Indonesia.