Presiden Lee dan Trump akan Bertemu di AS pada 25 Agustus

Photo : YONHAP News

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat akan digelar di AS pada tanggal 25 Agustus mendatang.Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa Presiden Lee Jae Myung akan mengunjungi AS pada tanggal 24-26 Agustus untuk menerima undangan dari Presiden Donald Trump.Dua pemimpin akan menggelar pertemuan di Gedung Putih dan mengadakan jamuan makan siang.Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kang Yu-jung mengatakan kedua presiden akan membahas langkah mengembangkan aliansi Korea Selatan dan AS menjadi komprehensif dan strategis. Selain itu isu keamanan, perubahan ekonomi global, perdamaian di Semenanjung Korea dan denuklirisasi Korea Utara akan dibahas.Langkah lanjutan dari negosiasi tarif AS juga akan dibahas seperti kerja sama ekonomi di bidang manufaktur termasuk semikonduktor, baterai dan lainnya, serta langkah peningkatan kemitraan keamanan ekonomi termasuk teknologi canggih, mineral inti, dan sebagainya.Ibu negara Kim Hye-kyung diperkirakan akan mendampingi kunjungan Presiden Lee ke AS.Pertemuan tatap muka perdana antara Presiden Lee dan Trump terjadi setelah 82 hari presiden Lee menjabat.