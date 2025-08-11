Jepang Menuntut Regulasi Impor Perikanan Dicabut dari Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Kantor Berita Kyodo Jepang melaporkan bahwa Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Shinjirō Koizumi meminta regulasi impor terhadap hasil perikananan Jepang dicabut. Hal itu disampaikan saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cho Hyun pada hari Senin (11/08).Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pemerintah Seoul harus mengutamakan pemulihan kepercayaan konsumen Korea Selatan terhadap keamanan produk buatan Jepang sebelum mencabut regulasi impor terhadap hasil perikanan Jepang.Saat ini, Korea Selatan menerapkan regulasi impor terhadap hasil perikanan dari delapan prefektur termasuk Fukushima akibat kasus kebocoran PLTN Fukushima dan pembuangan air terkontaminasi zat radioaktif dari PLTN Fukushima.Menurut Kyodo, topik tersebut bisa dibicarakan kembali di dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Korea Selatan dan Jepang pada akhir bulan ini.Sehubungan dengan pertemuan antara Menteri Koizumi dan Menteri Cho Hyun di Seoul, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa dua menteri berbagi pandangan mengenai seluruh isu terkait hubungan antara dua negara termasuk langkah kerja saja ekonomi.Dua pihak menyamakan pandangan untuk bisa berkomunikasi secara lebih aktif untuk mengembangkan hubungan dua negara di masa depan.