Pengadilan Seoul Keluarkan Surat Penahanan untuk Mantan Ibu Negara atas Dugaan Korupsi

Photo : YONHAP News

Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengeluarkan surat penahanan terhadap mantan ibu negara Korea Selatan, Kim Keon-hee pada Rabu (13/08) sekitar pukul 00.00 waktu setempat, dengan alasan adanya kekhawatiran ia dapat menghilangkan barang bukti.Sidang untuk meninjau permintaan surat penahanan dari tim penasihat khusus berlangsung pada Selasa (12/08) mulai pukul 10.10 hingga 15.00.Tim penasihat khusus yang dipimpin Min Joong-ki mengajukan permintaan tersebut pada Kamis (07/08) pekan lalu, dengan tuduhan bahwa Kim melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan undang-undang lainnya.Permintaan itu diajukan setelah Kim diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam skema manipulasi harga saham, campur tangan dalam penunjukan kandidat pemilu, serta menerima suap sebagai imbalan atas bantuan bisnis.Kim, yang dibawa ke Pusat Penahanan Seoul Selatan setelah menghadiri sidang, akan menjalani prosedur penerimaan resmi menyusul dikeluarkannya surat penahanan tersebut.Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan seorang mantan presiden dan pasangannya sama-sama ditahan.