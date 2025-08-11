Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Kim Jong-un Nyatakan Dukungan Penuh kepada Rusia dalam Percakapan Telepon dengan Putin

Write: 2025-08-13 09:00:50Update: 2025-08-13 09:07:56

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin dan menyatakan “dukungan penuh” untuk Rusia.

Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara pada Rabu (13/08) melaporkan percakapan yang berlangsung sehari sebelumnya, menandai pertama kalinya media Korea Utara mengungkap detail pembicaraan telepon antara pemimpin negara itu dengan pemimpin asing.

Kim dilaporkan mengatakan kepada Putin bahwa Pyongyang akan selalu setia pada semangat perjanjian Korea Utara–Rusia dan akan sepenuhnya mendukung semua langkah yang diambil oleh kepemimpinan Rusia di masa depan.

KCNA menyebut Putin sangat menghargai dukungan dari Korea Utara dalam “membebaskan” wilayah Kursk di Rusia serta keberanian, kepahlawanan, dan semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh personel Tentara Rakyat Korea.

Pernyataan terpisah dari Kremlin mengatakan bahwa dalam pembicaraan tersebut, Putin memberi informasi kepada Kim mengenai rencana pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (15/08) di Alaska. Namun, Korea Utara tidak menyebutkan soal pertemuan puncak antara Putin dan Trump tersebut.
