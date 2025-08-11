Korsel Tambah 170 Ribu Lapangan Kerja pada Juli 2025

Photo : YONHAP News

Korea Selatan menambah sekitar 170 ribu lapangan kerja pada Juli 2025, menandai bulan kedua berturut-turut dengan pertumbuhan di kisaran 100 ribu.Badan Statistik Nasional Korea pada Rabu (13/08) melaporkan jumlah penduduk yang bekerja bulan lalu mencapai 29,02 juta orang, naik 171 ribu dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Data terbaru menunjukkan sektor konstruksi mengalami penurunan lapangan kerja selama 15 bulan berturut-turut, dengan kehilangan 92 ribu pekerjaan pada Juli.Sektor manufaktur juga kehilangan 78 ribu pekerjaan.Tingkat ketenagakerjaan untuk kelompok usia 15 hingga 64 tahun tercatat sebesar 70,2 persen pada bulan lalu, naik 0,4 poin persentase dari tahun sebelumnya, sementara tingkat ketenagakerjaan untuk kelompok usia 15 hingga 29 tahun turun 0,7 poin persentase menjadi 45,8 persen.Tingkat pengangguran turun 0,1 poin persentase secara tahunan menjadi 2,4 persen.