Pemerintah dan Operator Telekomunikasi Korsel Investasi Lebih dari 240 Miliar Won untuk Perusahaan AI

Photo : YONHAP News

Kementerian Sains, Komunikasi, Teknologi dan Informasi Korea Selatan bersama tiga operator telekomunikasi terbesar di Korea Selatan pada Selasa (12/08) mengumumkan akan bekerja sama meningkatkan investasi di bidang kecerdasan buatan (AI), dengan komitmen lebih dari 240 miliar won atau sekitar 2,75 triliun rupiah untuk perusahaan AI yang potensial.Dalam sebuah seremoni di Seoul, kementerian dan para eksekutif dari SK Telecom, KT, serta LG Uplus membahas rencana investasi melalui Korea IT Fund (KIF) yang didirikan oleh ketiga operator tersebut.KIF akan menyalurkan lebih dari 240 miliar won ke teknologi AI inti dan pendukung, serta proyek transformasi AI (AX), di samping membentuk dana semikonduktor AI senilai 40 miliar won dan dana komersialisasi TIK senilai 20 miliar won.Sejak diluncurkan pada 2002, KIF telah menginvestasikan sekitar 4,7 triliun won ke lebih dari 1.600 startup TIK.Menteri Bae Kyung-hoon menyebut AI sebagai “sumber dari semua inovasi” dan mengatakan dana baru ini akan membantu menggerakkan sektor AI Korea Selatan.